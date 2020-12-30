В Усинске на базе муниципальной спортшколы №2 открылось отделение шорт-трека, сообщает Минспорта Коми. С Союзом конькобежцев России достигнута договоренность о проведении в Усинске мастер-класса по шорт-треку с участием ведущих спортсменов страны.«Безусловно, наш проект обладает огромным потенциалом и имеет межрегиональное значение. Кроме нашего, отделения по шорт-треку есть только в двух городах всего Северо-Западного федерального округа – в Санкт-Петербурге и Калининграде», – рассказал исполнительный директор региональной Федерации конькобежного спорта Станислав Пономарев.В новом сезоне в отделении шор-трека будут тренироваться около 50 человек. В дальнейших планах федерации открытие еще одной группы в Сыктывкаре – на базе «Спортивной школы олимпийского резерва №4».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ухте нашли место под приют для бездомных собак (подробности)