Авария произошла в Корткеросском районе 31 декабря в 9:00. Водитель 1992 года рождения за рулем Nissan ехал по дороге Сыктывкар-Троицко-Печорск. На 44-м км он не справился с управлением, съехал в кювет, а после врезался в опору освещения.Пострадала пассажирка иномарки 1964 года рождения. Черепно-мозговая травма и сотрясение под вопросом, также у нее ушиб лба и костей носа, травма грудины и перелом ребер. Женщину госпитализировали.Водитель Nissan в течение 2020 года один раз привлекался за нарушение правил движения, стаж за рулем с 2010 года, сообщили в УГИБДД по Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПервые жертвы коронавируса в Коми в 2021 годуИзвестно, сколько заболело и умерло