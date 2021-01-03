Авария произошла 2 января в Корткеросском районе Коми. Не слишком опытный и аккуратный водитель стал причиной ДТП, в результате которого пострадала юная пассажирка.За рулем автомашины «Лада Самара» был 21-летний водитель. Он двигался со стороны Сыктывкара в направлении с.Усть-Кулом. В 10:40 на 129-ом километре автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск водитель не справился с управлением, автомобиль на скорости съехал в правый по ходу движения кювет и сбил дорожный знак.В результате ДТП 14-летняя пассажирка получила закрытый перелом левой ключицы со смещением. Пристегнутые ремни безопасности уберегли ее от более тяжелых травм, отмечают аввтоинспекторы.За нарушения правил дорожного движения водитель привлекался к ответственности восемь раз, из них дважды - за последний год. Стаж управления авто с 2017 года, сообщает УГИБДД МВД по Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПропавшая в Сыктывкаре женщина найденаИзвестно, что произошло