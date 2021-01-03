Радиолокационная станция «Воронеж» будет достроена в Коми в 2021 году, сообщили РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Строительство РЛС семейства «Воронеж» для систем контроля космического пространства и предупреждения о ракетном нападении ведётся в России с 2005 года. Они позволят восстановить радиолокационное покрытие, частично потерянное после распада СССР, и заменить устаревшие станции.Сейчас боевое дежурство несут семь таких станций - на территории Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областей и Краснодарского, Красноярского и Алтайского краев. Идет строительство новой радиолокационной станции в Мурманской области.О планах по установке РЛС «Воронеж» в Республике Коми Минобороны РФ объявило еще в 2017 году. И вот сейчас сообщается о сроках окончания строительства. Новый мощный радар заменит устаревшие станции в Печоре и Оленегорске. К 2022 году воркутинская станция обеспечит радиолокационный контроль воздушного и космического пространства над Арктикой и основным ракетоопасным направлением на севере России.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак жители Коми реагируют на очередное приземление обломков ракетыБураньи сани и бочки для огородов. В 60-х годах прошлого века необъятные леса Коми АССР стали полигоном для ступеней космических ракет (подробности)