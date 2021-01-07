Утверждены новые СанПиНы 2.3/2.4.3590-20 к организации общественного питания. Они будут действовать с 1 января 2021 года до 1 января 2027 года. Один из разделов посвящен особенностям питания детей в школах, детских садах, детских лагерях и т.д. Что в нем появилось нового по сравнению со старыми документами?В меню должны быть продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами, а также витаминизированные напитки. Замена витаминизации блюд выдачей детям поливитаминных препаратов не допускается. При приготовлении блюд должна использоваться не обычная соль, а йодированная.Меню допускается корректировать с учетом климатогеографических, национальных, конфессиональных и территориальных особенностей. А для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, будут разрабатываться индивидуальные меню.Важная новая норма касается домашней еды: “Допускается употребление детьми готовых домашних блюд, предоставленных родителями детей, в обеденном зале или специально отведенных помещениях, оборудованных столами и стульями, холодильником, микроволновыми печами, условиями для мытья рук”.Выдавать “сухой паек” детям разрешено только во время поездки или мероприятий длительностью до четырех часов. Свыше четырех часов – должно быть организовано горячее питание. При проведении массовых мероприятий длительностью более 2 часов каждый ребенок должен быть обеспечен дополнительно бутилированной питьевой (негазированной) водой промышленного производства, дневной запас которой во время мероприятия должен составлять не менее 1,5 литра на одного ребенка.При этом в школах будет разрешено ставить вендинговые автоматы (аппараты для автоматической выдачи пищевой продукции). Правда, продаваться там будет только здоровая пища.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ школах Коми запретят мобильникиНовые правила с 1 января 2021 (подробности)