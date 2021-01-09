Волонтеры Коми присоединились к поискам пропавшей 30-летней Марины Кропалевой. Женщина пропала 3 января. Она просто ушла из дома в неизвестном направлении, и с тех пор ее никто не видел. Сообщается, что на связь девушка с родными так же не выходит.Отмечается, что Марина может находиться в соседних регионах: Коми, Башкирии, Адыгее. Но более усиленно ее ищут в Мариинске, где она и пропала.В день исчезновения на пропавшая была одета в черную олимпийку с зелеными вставками, такие же штаны, на ногах - черные кроссовки.Приметы Марины:Рост 159 см, среднего телосложения, черные волосы.Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просим звонить по телефону 8-800-700-54-52.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Коми разыскивают пропавшего молодого человека (подробности)