За праздничные выходные дни полицейским поступило порядка семи тысяч сообщений о происшествиях и преступлениях. «Пик» поступивших заявлений – 1 января – более 1000, заявили в пресс-службе МВД. Из общего числа обращений большая часть пришлась на кражи, в том числе квартирные, а также мошенничества. Среди городов и районов «лидируют» Сыктывкар, включая Эжву, Воркуту и Ухту. Так, полицейскими Заполярья задержана подозреваемая в краже крупной суммы денег. Ей оказалась местная жительница, 1976 года рождения, ранее неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности. Злоумышленница проникла в квартиру потерпевших и похитила из шкафа в комнате 70 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Денежные средства фигурантка потратила на покупку техники – телевизор, холодильник, сотовый телефон и другое. В Печоре в полицию обратилась молодая девушка, которую обманули незнакомцы в социальной сети «ВКонтакте». Заявительница сообщила, что решила завести питомца. Она присмотрела себе щенка породы «Йоркширский терьер». Договорившись о сделке, потерпевшая перевела 20 000 рублей. Кроме того, в окне для оплаты указала реквизиты банковской карты. Щенка же девушка не дождалась. Стоит отметить, что она была информирована и подобных фактах обмана. Полицейские возбудили и расследуют уголовное дело по п.г ч.3 ст.158 (кража с банковской карты). Точно также лишилась своих сбережений жительница Ухты, 2000 года рождения. Девушка на страничке популярного сайта путешествий оплатила поездку до Кирова и указала реквизиты своего счета. Сумма причиненного ущерба составила 44 500 рублей. Несмотря на обилие информации о разных способах мошенничеств, граждане все также доверяют недобросовестным продавцам. К примеру, только за пару дней от рук «дельцов» пострадали жители Сыктывкара, Сосногорска, Воркуты. Потерпевшие приобретали товары по объявлениям. Это синтезатор, диван, игрушки, а также намеревались арендовать квартиру в Сочи. По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела в соответствии со статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. МВД по Республике Коми еще раз призывает жителей региона быть бдительными и предпринимать все меры для сохранения своих сбережений.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖительница Прилузья отдала телефонным экстрасенсам 635 тысяч за «лечение» (подробности)