Жительница Прилузского района 1965 года рождения перевела мошенникам более 217 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.Как рассказали в ведомстве, в социальной сети «Вконтакте» женщине написала знакомая. Она рассказала, что один из банков в честь своего юбилея начисляет крупные бонусы владельцам карт. Далее собеседница попросила назвать номер электронного кошелька женщины и пояснила, что на телефон пенсионерки будут приходить СМС-сообщения с кодами, которые необходимо сообщать через соцсеть.В итоге с 3 часов ночи до 10 часов утра женщина сообщала приходившие ей коды, подтверждающие переводы средств. Утром она обнаружила, что с карты списано более 217 тысяч рублей. Женщина позвонила своей знакомой, выяснила, что та никаких сообщений «Вконтакте» не присылала. Оказалось, что неизвестные создали клон ее аккаунта.В полиции жительница Прилузья рассказала, что знала о подобных способах обмана из СМИ и от сотрудников полиции, но потеряла бдительность. Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Жительница Прилузья отдала телефонным экстрасенсам 635 тысяч за «лечение»Женщина отказывается верить в то, что это были мошенники (подробнее)