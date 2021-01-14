Жительница Княжпоготского района потеряла ребенка из-за непрофессионализма врачей, считает она. Женщина обратилась с исковым заявлением в суд, в котором требовала 10 млн рублей за причиненный моральный вред с Княжпогостской центральной районной больницы и Минздрава Коми.Как сообщает «Комиинформ», следствием было установлено, что в шесть часов утра в ЦРБ женщина родила ребенка. Через два часа после родов на фоне ухудшения состояния здоровья он был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии той же больницы, где после оказанной медицинской помощи в крайне тяжелом состоянии переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии детской клинической больницы Сыктывкара.Экспертиза позже выявит, что врачи действительно допустили ошибки, однако они не состоят в непрямой причинно-следственной связи с наступлением смерти. Оказалось, что ребенок погиб от основного заболевания, а не от действия врачей. Женщина попыталась оспорить решение экспертизы, однако, и повторное исследование выявило те же нарушения.- Ребенок умер в результате заболевания, а не в результате действий (бездействий) медицинских работников. Выявленные дефекты оказания медпомощи ребенку и его матери не являются триггером отдельного патологического процесса, послужившего самостоятельной причиной смерти, - говорится в экспертизе.Суд установил, что диагноз ребенку и роженице были поставлен верно, но из-за ряда ошибок помощь была оказана с дефектами. Поэтому суд удовлетворил иск жительницы Коми частично. Ей должны выплатить компенсацию в размере 130 тысяч рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ ухтинском детском саду во время тихого часа умер ребенокСледственный отдел по Ухте проводит проверку (подробности)