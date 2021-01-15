Ресторан «Парадиз» в Инте оштрафовали за ночную дискотеку 22 декабря 2020 года.По указу о повышенной готовности в Коми посетители общепита должны сидеть за столиками, соблюдая социальную дистанцию. А из протокола об административном правонарушении от 24.11.2020 следует, что 22 декабря в 00 ч. 10 мин. в ресторане «Парадиз» устроили дискотеку на танцполе, да еще и массовую. То есть допустили толчею (еще и обнимались, наверное).Представитель ООО «Парадиз» в суде пытался доказать, что предприятие не виновато. Он утверждал, что посетители ресторана сидели за своими столиками, просто некоторые из них отправились на второй этаж, где находится танцпол, по собственному желанию.Эти доводы суд не убедили. ООО «Парадиз» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей.Постановление не вступило в законную силу, сообщает Интинский городской суд.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУказ главы Коми о повышенной готовности обновилиЧто можно, чего нельзя (подробности)