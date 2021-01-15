Авария на канале магистрально-оптической линии ПАО «Ростелеком» в Вуктыле произошла днем 14 января. В результате в городе пропали полностью междугородняя телефонная связь и интернет.Как позже выяснилось, причиной катастрофы местного масштаба стали самовольные земляные работы. Некая организация без согласования начала раскопки и повредила магистральную линию. Скорее всего, ей и придется возмещать убытки.Как сообщили БНК в пресс-службе в Коми филиале ПАО «Ростелеком», связь в Вуктыле была восстановлена 14 января в 20:45.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОбновлен указ главы о повышенной готовности в КомиЧто можно, чего нельзя (подробности)