Житель Владимирской области украл форвардер в Сысольском районе Коми. Мужчина увидел стоящий погрузчик на дороге «Визинга – Кажим – Заозерье» и, недолго думая, угнал его.– Мужчина увидел форвардер стоимостью свыше 1,7 млн рублей. Убедившись, что в кабине транспорта имеются ключи от замка зажигания, а также копия технического паспорта, мужчина решил похитить технику. Далее он с использованием трала перевез форвардер во Владимирскую область, где распорядился имуществом по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе Прокуратуры Коми.Злоумышленник вину свою полностью признал и раскаялся в содеянном. Он также возместил в полном объеме причиненный ущерб.Приняв во внимание данные факты, суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖительница Воркуты получила пенсию и стала подозреваемой в мошенничестве (подробности)