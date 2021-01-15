Еще одна купель появится в Коми. Иордань традиционно оборудуется на реке Мылва в Троицко-Печорске. Купание состоится в ночь с 18 на 19 января и утром 19 января.На месте купания будет организовано дежурство Троицко-Печорского спасотряда, сотрудников ОМВД и ГИМС. Жителей поселка заверили, что проведены все необходимые работы: специалисты замерили толщину льда и определили места расположения проруби, а такж изготовили каркас купели.Освещение купели протоиереем отцом Иоанном пройдет 18 января.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖителям Коми рассказали, как правильно совершать обряд омовения (подробности)