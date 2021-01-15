Жителя Воркуты будут судить за смерть двух девочек, которых он сбил. По данным прокуратуры Коми, трагедия произошла минувшей осенью в поселке Воргашор.Как установило следствие, вечером 30 сентября прошлого года 18-летний парень за рулем «Фольксваген Поло» на высокой скорости – 100 км/ч – снес группу подростков из пяти человек. Основной удар приняли на себя две школьницы. Столкновение с машиной было такой силы, что один ребенок погиб на месте происшествия до приезда «скорой помощи». Вторая девочка еще подавала признаки жизни. Ее экстренно доставили в реанимацию Воркутинской больницы, однако врачи спасти ее не смогли, она скончалась прямо на больничной койке из-за травм, несовместимых с жизнью.Теперь юноша ожидает суда. Его обвиняют в преступлении по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».Напомним,ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДТП в Сыктывкаре: двух подростков сбили на переходе (подробности)