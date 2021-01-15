Жители республики в ночь на 19 января смогут окунуться в 41 иордань. На Крещение купели оборудуют почти в каждом муниципалитете Коми, в том числе и в Инте.С 22:00 18 января возле дома 1 по улице Северная будут ждать всех интинцев, которые хотят окунуться в прорубь. Для желающих пройти этот обряд будут созданы комфортные условия.Организаторы установят на льду палатку с обогревом, здесь верующие смогут переодеться. После купания интинцев ждет горячий чай. В течение всей ночи и части следующего дня будут дежурить спасатели и стоять газель.Само обустройство проруби начнется в эти выходные. По словам специалистов, в этом году лед достаточно крепкий. Как и в прошлые годы, будет сооружен деревянный настил, поставят ступени и перила для спуска в купель.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Троицко-Печорске будет оборудована крещенская купель (подробности)