Верховный суд Коми признал местного жителя виновным в реабилитации нацизма, его оштрафовали и конфисковали Wi-Fi роутер, а также ноутбук. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики.Фигурант является сторонником идеологии германского нацизма. Мужчина создал страницу в социальной сети, при помощи которой с целью реабилитации нацизма, «фашизма» заходил в доступные для неограниченного круга лиц публичные группы в социальной сети, умышленно размещал статьи и комментарии, в которых одобрял противоправные действия Гитлера во время Второй мировой войны, идеологию нацизма, преступления, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, которыми нацизм осужден как преступная система и идеология.Так, в апреле 2019 года осужденный под статьей в социальной сети разместил комментарий, из текста которого следует, что он положительно оценил действия и идеологию Гитлера во время Второй мировой войны, одобрил преступления, установленные Трибуналом, а также оправдал Холокост.Под другой статьей в социальной сети он оставил комментарии, одобряющие действия Гитлера во время Второй мировой войны и преступления, установленные Трибуналом. Суд пришел к выводу, что мужчина оправдывает преследование и массовое уничтожение нацистами представителей различных этнических и социальных групп в период существования нацисткой Германии, а также необходимость дальнейшего применения геноцида.В мае 2019 года фигурант опубликовал комментарий, который, как и ранее, оправдывал нацистскую идеологию, геноцид народов, преступления установленные Трибуналом и Холокост.Подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением. Верховный суд оштрафовал мужчину 60 тысяч рублей. Фигуранту дали годовую рассрочку, и он должен платить по 5 тысяч рублей в месяц. У подсудимого также конфисковалив доход государства Wi-Fi роутер и ноутбук, которые тот использовал для размещения указанных материалов в Интернете.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Житель Воркуты попался в соцсетях на реабилитации нацизма (подробнее)