В период праздников двое жителей Коми лишились своих охотничьих ружей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Росгвардии.Так, житель Интинского района добирался на снегоходе с санями к месту охоты. В какой-то момент транспортное средство под собственной тяжестью провалилось под лед. В итоге все содержимое саней вместе с оружием ушло на дно реки. В этот же день, в силу схожих причин, потерял свое охотничье оружие житель Удорского района.С начала года Росгвардия выявила девять нарушений в области оборота оружия, изъято семь единиц охотничьего оружия, рассмотрено 256 заявлений об оказании государственных услуг в области оборота оружия и частной охранной деятельности.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:За неделю росгвардейцы изъяли 15 ружей у жителей Коми (подробнее)