В Коми 41-летний мужчина убил своего знакомого, заколов его ножом. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры республики, причиной конфликта стало то, что убитый заявил, что прекращает финансовую помощь бывшему осужденному другу.Судом установлено, что ухтинец в ночь со 2 на 3 августа 2020 года встретился с потерпевшим. На встрече последний заявил, что он перестает давать деньги, поскольку устал обеспечивать ухтинца материально. Оказалось, что убитый помогал осужденному и в период его нахождения в исправительном учреждении, и после освобождения из него.Не желавший работать ухтинец стал просить знакомого и дальше помогать ему материально, на что последний не согласился, поскольку планировал переехать в другой регион. На этой почве между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого ухтинец убил несговорчивого приятеля, нанеся ему ножом несколько ударов. После этого злоумышленник предпринял меры к уничтожению следов и сокрытию орудия преступления.Так, нож он выбросил на улице, а вечером 3 августа вернулся на место происшествия и предпринял меры по инсценировке нападения потерпевшего на него с использованием травматического пистолета, принадлежавшего убитому. После этого он покинул квартиру, прихватив пистолет с собой.Вину в инкриминируемых деяниях мужчина не признал, выдвинув версию о совершении убийства при превышении пределов необходимой обороны, которая была опровергнута заключениями баллистических экспертиз и следственными экспериментами, а также иными доказательствами по делу.Суд назначил жителю Ухты наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Коми печника будут судить за то, что обрушившийся камин убил ребенка (подробности)