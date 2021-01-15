В канун Нового года, 31 декабря, поздно вечером в Сыктывкаре был сбит 6-летний ребенок. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Коми, авария случилась на Станционной улице. Местный житель за рулем «Дэу Нексия» наехал на ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход –мальчик 2014 года рождения, Диагноз: ЗЧМТ, госпитализирован в ГУ РК «РДКБ». За медицинской помощью обратились позднее самостоятельно, дома.Водитель автомашины Дэу Нексия к административной ответственности за нарушения ПДД РФ в течении года не привлекался. Водительский стаж с 2012 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Сыктывкаре водитель легковушки сбил человека и поспешил скрыться (подробности)