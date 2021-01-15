Для реализации в 2021 году на территории Сыктывкара одобрены проекты по следующим направлениям: в сфере физкультуры и спорта – 4 инициативы, в сфере образования – 7, в сфере благоустройства – 6, в сфере культуры – 2, а также два проекта в области этнокультурного развития.Проекты, которые одобрены на региональном уровне в сфере физкультуры и спорта:- «Установка спортивной площадки на территории поселка Трёхозёрка»,- «Обустройство инклюзивного спортивного городка в парке имени С.М. Кирова»,- «Установка крытой спортивной площадки с тренажерами круглогодичного использования в местечке Заречье»,- «Уличный тренажерный комплекс «Динамо».В сфере образования поддержаны проекты:- «Спортивно-игровая площадка для дошкольников «Пера - богатырь» на территории в детском саду №53,- «Благоустройство площадки» («Беззаботное детство. Организация тематических развивающих площадок на территории ДОО»),- «Детство. Безопасность. Доступность» (ремонт и модернизация центральных боковых крылец здания в детском саду №4)- «Обустройство школьной футбольной площадки в детском саду №6,- «Республика Коми - это мы!» (приобретение звуковой аппаратуры и концертных костюмов),- «Теплые окна (замена окон в школе №30)»,- «Замена окон в спортивном зале школы № 15».В рамках благоустройства территории будут реализованы проекты:- «Обустройство контейнерных площадок»,- «Обустройство уличного освещения в поселке Верхнем Мырты-Ю»,- «Продолжение благоустройства парка-сквера по адресу: ул.Мира, д.4»,- «Благоустройство лестничного марша пр.Бумажников – ул.Маяковского»,- «Благоустройство лестницы по ул.Мира (возле ТЦ «Фрегат»)»,- «Благоустройство парка по ул. Менделеева».В сфере культуры, а также в области этнокультурного развития одобрены на республиканском уровне проекты:- «Проект по пошиву концертных костюмов для Хоровой капеллы мальчиков»,- «Пошив костюмов для образцового ансамбля народной песни «Ладо»,- «Кöнкö кылö «зиль-зёль» (Слышу звуки «Зиль-зёль»): гастрольный тур творческих коллективов Центра коми культуры Сыктывкара по населённым пунктам Республики Коми»,- «Организация и проведение фестиваля национальных культур «Многоцветье Эжвы».Всего бюджет запланированных к реализации в 2021 году народных проектов составит более 13 миллионов рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Сыктывкаре появится «Ночной автобус» для бездомныхНуждающиеся смогут получить горячую еду и первичную медпомощь (подробности)