16 января на территории Коми будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, гололедно-изморозевые явления. Ветер С, СЗ 3-8 м/с.Температура в северных районах ночью -21...-26, при прояснении -28...-33, днем -19...-24, в южных районах ночью -18...-23, днем -16...-21°С.В Сыктывкаре 16 января будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер С 3-8 м/с. Температура ночью и днем -19...-21°С, сообщает Коми ЦГМС.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиноптики рассказали, какая зима будет в Коми (подробности)