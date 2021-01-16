Авария произошла в центе Ухты 14 января. В результате наезда автомашины травмы получили пожилая женщина и молодая девушка. А ведь за рулем был опытный и аккуратный водитель.Около 16 часов водитель «Лады» двигался по проспекту Ленина со стороны проспекта Космонавтов. Напротив дома №23 по пр. Ленина он сбил пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.Пострадали два человека - женщина 1957 года рождения и девушка 1991 года рождения. Предварительно, пожилая женщина получила перелом шейки бедра, госпитализирована. У девушки - ушиб колена.Водитель \\"Лады\\" 1949 года рождения в течение года к административной ответственности не привлекался. Стаж - с 1973 года, сообщает УГИБДД по Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСмертельная авария произошла на трассе под Ухтой (видео)