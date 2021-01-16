15 января в 06:22 в пожарно-спасательную службу Сыктывкара поступило сообщение о горении сарая с домашними животными на улице Хвойная в поселке Краснозатонский.Уже через 7 минут к месту происшествия прибыли 9 огнеборцев и 2 пожарные автоцистерны. С огнем справились меньше чем за час. Пожар был полностью ликвидирован в 07:19. И сарай оказался поврежден всего на площади 3 квадрата, но в нем погибли 20 куриц.Причиной пожара, по предварительным сведениям, послужили недостатки в конструкции и изготовлении электрооборудования.Всего за минувшие сутки в Коми произошло пять пожаров. Погибших и травмированных на пожарах людей нет. Но материальный ущерб имеется и существенный.На автодороге Печора-Усинск пожаром уничтожен автомобиль KIA Rio. Причиной возгорания послужило неисправность систем механических узлов транспортного средства.В Инте горел склад по улице Куратова. Здание повреждено на площади 10 м².В с.Слудка Сыктывдинского района огнем поврежден частный жилой деревянный дом по улице Центральная. По предварительным данным, причиной возгорания послужило неисправность отопительных печей.В Ухте горела хозяйственная постройка на территории СОТ \\"Березка\\" в поселке Шудаяг ГУ МЧС по Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСмертельная авария произошла на трассе под Ухтой (видео)