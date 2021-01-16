В Печорском районе водитель «Нефаз» совершил ДТП, в котором получили травмы пять человек, в том числе два ребенка, сообщает МВД по Коми.14 января около 20:20 водитель, 1962 года рождения, управляя автомобилем «Нефаз» с фургонным кузовом для перевозки людей, двигался по автодороге Железнодорожная станция «Кожва» со стороны п. Изъяю в направлении п. Озерный Печорского района. На 2-м километре данной дороги, на нерегулируемом перекрестке, при совершении маневра поворота налево мужчина не уступил дорогу двигавшемуся навстречу транспорту и совершил столкновение с автомашиной ВАЗ-211440. После этого водитель автомобиля «Нефаз» с места ДТП скрылся.В результате ДТП пострадали пять человек. Водитель автомашины ВАЗ-211440, 1996 года рождения, который, согласно предварительному диагнозу, получил черепно-мозговую травму, а также ушиб грудной клетки и открытый перелом правой голени, был госпитализирован. Установлено, что он был пристегнут ремнем безопасности.Второй пострадавший – пассажир ВАЗа – молодой человек 1997 года рождения, у которого, по предварительному диагнозу, черепно-мозговая травма, ушибленные раны обеих кистей и рана правого века. Он не был госпитализирован. Мужчина находился на переднем пассажирском сидении и был пристегнут ремнем безопасности.Находившая в автомашине женщина, 1997 года рождения госпитализирована с предварительным диагнозом: открытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана головы и закрытый переломом левого бедра. Пострадавшая госпитализирована. Пока не установлено, была ли она пристегнута ремнем безопасности.Кроме того, травмы получили двое ее детей. Это девочка 2017 года рождения и мальчик 2015 года рождения, получившие травмы головы. Оба находились на заднем пассажирском сидении без детских удерживающих устройств.Сотрудникам ГИБДД удалось по горячим следам разыскать предполагаемого виновника происшествия. Стражи порядка направились по следам фургона, которые привели их на одну из автобаз. Вскоре был задержан и водитель машины. Ранее за совершение за нарушения ПДД РФ он не привлекался.В отношении водителя, 1962 года рождения, вынесено определение по ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Составлен административный материал по ч. 2 ст. 12. 27 КоАП РФ (невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП, к которому он причастен).Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба МВД по Республике КомиЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСмертельная авария произошла на трассе под Ухтой (видео)