У мошенников до сих пор популярна схема обмана под предлогом продажи того или иного товара через соцсети и сайты. И, увы, жители Коми попадают на удочки аферистов регулярно.Жительница Сыктывкара 1975 года рождения через объявление «ВКонтакте» пвталась приобрести цветы на сумму 4 000 рублей. Однако заказанных цветов не дождалась, а с продавцом связаться не удалось.Другая сыктывкарка, 1977 года рождения, которая хотела приобрести собаку породы Джек-рассел терьер через сайт «Авито.ру», таким же образом лишилась более 13 800 рублей.А жительница Воркуты, 1971 года рождения, собралась через группу в соцсетях купить шесть кухонных стульев элитной марки. И также потеряла 6 700 рублей, сообщает пресс-служба МВД по Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПять пострадавших и один сбежавшийНашли виновника страшного ДТП на трассе Коми (подробности)