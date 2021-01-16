Правительство России приняло решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января 2021 года еще с несколькими государствами, сообщают на сайте кабмина.Рейсы будут выполняться по следующему расписанию:- Вьетнам (Москва – Ханой, два раза в неделю);- Индия (Москва – Дели, два раза в неделю);- Финляндия (Москва – Хельсинки, два раза в неделю, и Санкт-Петербург – Хельсинки, два раза в неделю);- Катар (Москва – Доха, три раза в неделю).Решение было принято исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1) и на основе принципов взаимности.Кроме того, принято решение об увеличении количества регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва – Каир до пяти раз в неделю.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Коми остался только один субсидируемый авиамаршрутЧто потеряли путешественники (подробности)