Намеченные на конец января матчи в рамках Чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд в Сыктывкаре будут перенесены на более позднюю дату. Решение о переносе матчей во всех турнирах предварительно на март, было принято Международной федерацией бенди (FIB).Многие страны сегодня, опасаясь за здоровье своих спортсменов, предпочитают отказаться от участия в соревнованиях за пределами своих государств. По информации от FIBа, к обсуждению возможных сроков проведения 41-го Чемпионата мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре в Международной федерации бенди (FIB) намерены вернуться в конце января, сообщает Минспорта Коми.«Мы много раз говорили о том, что Чемпионат мира очень важен для нас. И в год 100-летия Республики Коми он стал бы грандиозным событием и ярким украшением для всех нас. Но, к сожалению, эпидемиологическая обстановка как в нашей стране, так и в мире в целом, последний год вносит свои коррективы. Мы ждем решения FIB и готовы принять у себя чемпионат в любые даты», - подчеркнул министр физической культуры и спорта РК Виталий Савилов.Отметим, арт-объект-часы с обратным отчетом времени до Чемпионата мира на Стефановской площади останется. Но часы на нем временно «исчезнут».«Учитывая, что сегодня нет точной даты старта чемпионата, было принято решения пока закрыть часы, чтобы не вводить горожан в заблуждение. Как только будут утверждены сроки проведения Чемпионат мира, обратный отчет времени снова будет запущен», - заключил руководитель регионального минспорта В. Савилов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГде в Коми будут открыты купели для Крещенских купанийПолный список по городам и районам