За одни сутки в территориальные подразделения органов внутренних дел МВД по Республике Коми поступило 8 сообщений о мошенничествах. В двух случаях речь шла о покупке товаров через интернет.Точнее о хищении таким способом: когда мошенники рекламируют в интернете товар, а когда граждане заказывают что-либо, им доставляют через почту продукцию, многократно ниже по стоимости выбранного изделия либо вообще не представляющую ценности.На удочку таких дельцов попалась жительница Инты, 1982 года рождения, решившая купить для ребенка планшетный компьютер. Придя за посылкой на почту и произведя за нее оплату в сумме 4000 рублей, она обнаружила в присланном свертке резанную бумагу.Другой потерпевший – пенсионер из Усть-Вымского района – вместо заказанного через соцсети термоса «Арктика» ценой в 2 600 рублей получил на почте коробку с кружкой и кипой бумаг.Стоит быть предельно внимательными при заказе товаров через интернет. Необходимо тщательно проверять такие объявления и при малейшем сомнении отказаться от сделки, напоминает пресс-служба МВД по Республике Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЦветы, стулья и щенок: на что «купили» аферисты жителей Коми в соцсетях (подробности)