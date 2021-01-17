Авария произошла 16 января в 15:30. ВАЗ-21099 двигался по кольцевой дороге со стороны п.Воргашор в направлении Воркуты. На 41 км трассы водитель не справился с управлением, машина улетела на обочину, где врезалась в припаркованный там погрузчик.В результате ДТП сам водитель отечественной машины с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом черепа, ушибом грудной клетки и травмами лица был госпитализирован.19-летний пассажир ВАЗ-21099 получил ушибленную рану локтя. У 40-летней женщины, находившейся на пассажирском сиденье, диагностирован ушиб виска, под вопросом - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Оба пострадавших были пристегнуты ремнями безопасности, не госпитализированы.65-летний водитель за нарушения правил дорожного движения к ответственности привлекался десять раз, из них один - в течение года. Стажу правления авто с 1972 года, сообщает УГИБДД по Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДвухлетний малыш попал в больницу после ДТП на трассе в Коми (подробности)