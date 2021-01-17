Авария на линии электропередач под Усинском произошла 17 января в 7 часов утра. Без электричества остались с. Мутный Материк, д. Денисовка, с. Щельябож, д. Захарвань, д. Кушшор, д. Праскан, сообщили в управлении ГО и ЧС администрации Усинска.В 8.00 на котельных Усинской тепловой компании в с.Мутный Материк, д.Денисовка, д.Захарвань запущены дизельные электростанции. Оперативный персонал \\"Комиэнерго\\" приступил к восстановительным работам.К 12:00 все котельные Усинской тепловой компании в с.Мутный Материк, д.Денисовка, с.Щельябож, д.Захарвань работали на дизельных электростанциях.В д.Кушшор восстановлено электроснабжение, в д.Праскан у всего населения печное отопление. Восстановительные работы продолжаются.По оперативным данным Управления ГО и ЧС Усинска, определён поврежденный участок. Причина аварии - обрыв провода в пролете опор №№260 и 261.Аварийная бригада в составе четырех человек и трех единиц техники работает на месте. В 12.46 было восстановлено электроснабжение с. Мутный Материк и д. Захарвань. Возможно временное отключение на период выполнения аварийно-восстановительных работ.Специалисты «Россети Северо-Запад» в кратчайшие сроки организовали резервное электроснабжение большей части отключенных потребителей Припечорья после повреждения воздушной линии 35 кВ. Котельные запитаны от мобильных генераторов. Энергетики с помощью вертолета оперативно определили место повреждения линии, для ремонтных работ направлена бригада специалистов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДырноские дома в Сыктывкаре остались в морозы без воды и теплаУправляющая компания, обслуживающая этот район, на просьбы жильцов о помощи не реагирует (подробности)