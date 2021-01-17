В субботу, 16 января, в 04:46 в пожарно-спасательную службу Печорского района поступило сообщение о возгорании деревянного жилого дома на улице Советской в п. Талый. Огнеборцы прибыли к месту пожара через 4 минуты. Два жильца дома эвакуировались самостоятельно. В 05:22 была объявлена ликвидация пожара. В результате возгорания огнем поврежден дом на площади 100 м².В тушении огня принимали участие 8 огнеборцев и 2 пожарные автоцистерны, в том числе добровольная пожарная дружина поселка Талый. Причиной пожара, по предварительным сведениям, послужило неосторожное обращение с огнем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСотни домов в Коми остались без электричества (подробности)