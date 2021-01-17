Сыктывкарская семья смогла через суд вернуть деньги за три путевки в Турцию. Поехать они не смогли в связи с начавшейся пандемией.В обоснование требований истец указала, что обратилась с заявлением о возврате уплаченных за путевки денег, однако письма были оставлены без ответа. В ответ на письменную претензию ей сообщили о невозможности возврата денежных средств поскольку туроператор возврат денежных средств не произвел.Сыктывкарский городской суд частично удовлетворил требования истца к туроператору о расторжении договора турпоездки, взыскании денежных средств, штрафа. Расторгнут договор о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом. Взысканы с общества в пользу истца денежные средства. Требования истца о взыскании штрафа оставлены без удовлетворения.Ниже «Комсомолка – Коми» публикует юридическое обоснование решения суда дословно. Ведь эта проблема до сих пор актуальна, возможно куму-то это также поможет вернуть деньги. Разрешая спор, суд установил, что к спорным правоотношениям между сторонами, возникшим из договора о реализации туристского продукта, подлежат применению нормы Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», а также нормы Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей» в части, не урегулированной специальным законом. При вынесении решения суд указал, что по смыслу приведенных положений закона (статей 9, 10, 14) в случае возникновения угрозы безопасности жизни и здоровью туристов в стране или месте временного пребывания уполномоченный государственный орган информирует об этом туроператоров, турагентов и туристов, в том числе путем размещения сообщений на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Такое сообщение осуществляется на основании решений соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления. В начале 2020 г. в Российской Федерации и в зарубежных странах на фоне новой коронавирусной инфекции введены ограничения, в том числе в осуществлении пассажирских авиаперевозок. Согласно сайту Ростуризма с 14.03.2020 запрещен въезд в Турцию. Правительство Турции отменило запрет на международное авиасообщение с 10.08.2020 (Анталья). Таким образом, если после заключения договора о реализации туристского продукта стало очевидным, что этот продукт не может быть реализован в предусмотренный договором срок, в том числе из-за невозможности обеспечить личную безопасность туристов, турист вправе отказаться от исполнения названного договора. В случае расторжения договора по требованию заказчика, в том числе при отказе заказчика от равнозначного туристского продукта, туроператор осуществляет возврат заказчику уплаченных им за туристский продукт денежных сумм не позднее 31 декабря 2021 г., за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6 и 7 Положения. Требования истца о взыскании штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке не подлежали удовлетворению, так как в силу ч. 4 ст. 14 Федерального закона № 132-ФЗ в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их жизни и здоровья, а равно опасности причинения вреда их имуществу, договор о реализации туристского продукта расторгается в судебном порядке, а не добровольно. Решение суда не вступило в законную силу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕще четыре страны стали доступны для путешествий жителям Коми (подробности)