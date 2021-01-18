В связи с низкой температурой воздуха в образовательных учреждениях города Сыктывкара, сегодня, 18 января, объявлен актированный день для учащихся 1-4 классов.Об этом сообщает управление образования Сыктывкара на официальносй странице.На 6 утра температура воздуха в столице Коми составляла -25.5°С.По прогнозу синоптиков, в Сыктывкаре 18 января будет облачно с прояснениями. Временами небольшой снег. Ветер З, ЮЗ с переходом на В, ЮВ 4-9 м/с. Температура ночью -25...-27, днем -18...-20°С.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКакая погода будет в Коми в КрещениеСиноптики дали прогноз