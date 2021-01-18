18 января энергетики \\"Россети Северо-Запад\\" полностью восстановили электроснабжение сел и деревень северной части Усинска после отключения воздушной линии 35 кВ, сообщает пресс-служба предприятия. С 02:29 все потребители получают электроэнергию в полном объёме.Напомним, авария на линии электропередач под Усинском произошла 17 января в 7 часов утра. Без электричества остались с. Мутный Материк, д. Денисовка, с. Щельябож, д. Захарвань, д. Кушшор, д. Праскан, сообщили в управлении ГО и ЧС администрации Усинска.Специалисты в кратчайшие сроки с помощью вертолета определили место повреждения на воздушной линии. Для ремонтных работ была направлена бригада энергетиков, которая преодолела 130 км, из них 80 км — по бездорожью, и полностью восстановила электроснабжение потребителей.Ранее, сразу после отключения, энергетики организовали резервное электроснабжение большей части отключенных потребителей. Котельные были запитаны от резервных генераторов.Восстановительные работы велись энергетиками во взаимодействии с МинстройЖКХ Коми и администрацией Усинска.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДырноские дома в Сыктывкаре остались в морозы без воды и теплаУправляющая компания, обслуживающая этот район, на просьбы жильцов о помощи не реагирует (подробности)