Жители Коми продолжают попадаться на разные уловки мошенников и терять большие деньги. Так, очередной жертвой злоумышленников стал 27-летний парень из Ухты. Он хотел заработать на вложениях в брокерскую компанию, однако из-за недостаточности знаний потерял почти 300 тысяч рублей. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе МВД Коми.Молодой человек в поисках дополнительного дохода оставлял в интернете заявки-анкеты, указывая для связи контактные данные. Ему позвонил незнакомец из брокерской компании и предложил заработать деньги в интернет-пространстве, а именно на известной торговой площадке.В течение нескольких дней ухтинец переводил деньги, которые были взяты в кредит, на банковские счета неизвестных лиц. Общение происходило с использованием мессенджера Whatsap. Так, во время разговора заявитель заходил в свой личный кабинет и осуществлял переводы. Молодому человеку пообещали, что после вложения крупной суммы он получит хороший процент. Чем больше вложений, тем больше прибыль.Однако после вложения 298 250 рублей связь с брокером стала все реже, далее и вовсе прекратилась. Ухтинец понял, что попался в ловкие руки аферистов, и обратился к стражам порядка.По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество). Проводятся следственно-оперативные мероприятия.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМошенники украли у жительницы Сысольского района 520 тысяч рублей (подробности)