Два подростка из Ижмы оказались фигурантами уголовного дела. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми, их обвиняют в краже и вандализме.Два мальчика еще минувшей осенью украли из магазина три бутылки пива, а затем пустились во все тяжкие. Под действием алкоголя юноши решили разбить уличные фонари и оставить жителей Ижмы без света.- 25 сентября 2020 года двое подростков похитили в одном из магазинов села три полуторалитровые бутылки пива, которые впоследствии распили на территории сельского парка. После этого нетрезвые подростки из хулиганских побуждений разбили 10 фонарей, причинив администрации сельского поселения ущерб на сумму 9,6 тысяч рублей, - прокомментировали инцидент в ведомстве.Ранее несовершеннолетние уже попадали в поле зрения правоохранительных органов, состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, отрицательно характеризовались в школе. Один из подростков ранее привлекался к уголовной ответственности, однако уголовное дело в отношении него было прекращено в связи с примирением сторон.В ходе расследования законные представители юных сообщников возместили администрации села ущерб, причиненный в результате акта вандализма.Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Пободался с лифтом»: в Сыктывкаре осудили вандала-«Халка», разбившего лифт в высотке по улице Осипенко (подробности)