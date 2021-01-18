Студент из Печоры может оказаться за решеткой из-за преступной деятельности. Оказалось, что парень занялся наркоторговлей, чтобы поправить свое финансовое положение.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми, 19-летний студент в надежде заработать денежные средства вступил в состав организованной группы, которая на территории Республики Коми занималась распространением наркотиков. Молодой человек выполнял функции «закладчика», размещая расфасованные наркотические средства в тайниках.В декабре 2019 года студент намеревался получить наркотики для дальнейшей их реализации в Сыктывкаре, однако был задержан сотрудниками полиции.Сейчас ему предъявлено обвинение по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети Интернет, организованной группой, в крупном размере». Парень всю вину признал и на данный момент ожидает решение суда.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Коми 17-летний школьник предстанет перед судом за продажу наркотиков (подробности)