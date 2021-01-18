Авария произошла 17 января в Ухте17:20. Автомобилем Hyundai Getz двигался по ул. Северной со стороны ул. Западной в направлении ул.Гаражной. Напротив дома №4 по улице Северной водитель не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Sportage.В ДТП пострадал виновник аварии - водитель Hyundai. У него ушиб левого коленного сустава. Не госпитализирован. От более тяжких травм мужчину спасли пристегнутые ремни безопасности.27-летний водитель Hyundai Getz за нарушения правил дорожного движения водитель иномарки ранее не привлекался, стаж управления авто с 2011 года, сообщает УГИБДД по Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСмертельная авария произошла на трассе под УхтойЕе успели снять на видео