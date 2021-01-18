Сыктывкарские спасатели помогли котенку, выпавшему из окна.Инцидент произошел в минувшие выходные на ул. Морозова, 128, рассказало ИА \\"Комиинформ\\". Из окна пятиэтажного дома выпал котенок, приземлившись на козырек подъезда. Снять питомца с крыши хозяйка не смогла, соседи также ничем помочь не могли, и решено было позвонить в Службу спасения на номер 01.Вызов о маленьком котенке, который в мороз оказался на улице, поступил в Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд \\"СПАС-Коми\\" Комитета ГО и ЧС. Спасатели не могли остаться равнодушными и прибыли к общежитию.С помощью лестницы спасатель поднялся к замерзающему животному, взял его в руки и вместе с ним спустился к хозяйке.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Спасатели пришли на помощь удачно упавшей с пятого этажа кошке Подробности чудесного спасения (подробности)