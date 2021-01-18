Инспекторы ГИБДД по Воркуте остановили за нарушение правил дорожного движения водителя автомобиля «Киа». Им оказался ранее не судимый молодой человек, 1997 года рождения.Для составления протокола полицейские пригласили воркутинца в служебное авто. В салоне стражи порядка почувствовали, что от задержанного исходит запах алкоголя и предложили пройти процедуру медосвидетельствования на состояние опьянения.Чтобы избежать ответственности водитель за несоставление административного протокола стал предлагать госинспекторам взятку - 20 000 рублей. Полицейские несколько раз предупредили воркутинца, что дача взятки — это уголовное преступление. Но он настойчиво пытался вручить деньги, что и зафиксировал видеорегистратор, установленным служебном автомобиле.Для дальнейших разбирательств водителя доставили в дежурную часть полиции, где он дал признательные показания. По данному факту следственными органами СК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки).Ведется расследование, сообщает пресс-служба МВД по Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМедик из Ухтинской поликлиники заплатила за взяткиНемалые деньги на штраф нашлись подозрительно быстро (подробности)