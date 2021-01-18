Ледовых переправ в Коми стало еще больше. Так, сотрудники МЧС проверили и допустили к работе девять новых дорог.Так, в Троицко-Печорском районе открылись сразу три переправы. Они располагаются:- грузоподъемностью 25 тонн, через реку Печора, между поселком Якша и местечком Заповедник;- грузоподъемностью 25 тонн, через реку Печора, между поселками Митрофан-Дикост и Тимушбор;- грузоподъемностью 20 тонн, через реку Велью, между населенными пунктами Митрофан-Дикост и МирныйЕще три ледовые переправы открыты в МО ГО \\"Инта\\". Их расположение следующее:- через реку Большая Инта, от города Инта на Северо-Запад (20 километр);- через реку Уса, между городом Инта и поселком Абезь;- через реку Черная, в 60 километрах от Инты, в районе железнодорожного моста.Все они рассчитаны на транспорт до 100 тонн.Ещё одна переправа через реку Черная, с допустимой нагрузкой до 60 тонн, открыта в 20 километрах от Инты.Две последние находятся В Усть-Вымском районе между деревнями Тыдор и Семуково (грузоподъемность переправы – 3 тонны) и в Усть-Цилемском районе через реку Печора, между селами Усть-Цильма и Среднее Бугаево.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Коми на две ледовые переправы стало больше (подробности)