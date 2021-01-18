В Коми подорожает цена социального проездного билета. Рост составит 20 рублей, говорится в постановлении Правительства республики. Таким образом, с 1 февраля этого года стоимость будет составлять 420 рублей.Как объяснили в кабмине, подорожание связано с индексацией республиканских ежемесячных выплат.«Предлагаемое установление стоимости социального проездного билета в размере 420 рублей вызвано увеличением тарифов на пассажирские перевозки, в том числе стоимости за одну поездку по городским маршрутам, а также на пригородных и междугородных маршрутах и, соответственно, существенным ростом расходов республиканского бюджета на возмещение расходов транспортным организациям. Порядок расчета сумм возмещения расходов перевозчиков на пассажирском автомобильном транспорте по социальным проездным билетам не изменяется», - говорится в документе.Также добавим, что сейчас социальными проездными картами пользуются 500 школьников. Власти с начала февраля планируют в три раза увеличить количество получателей, расширив категории граждан в этом нуждающихся. После неоднократных обращений многодетных семей категория расширится, в нее войдут учащиеся специальных учебных заведений. Их численность составляет 1600 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Сыктывкаре подорожал проезд в общественном транспорте (подробности)