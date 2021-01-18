В Сыктывкаре с 8 февраля на улицах Орджоникидзе и Юхина изменятся дислокация дорожных знаков. Об этом сообщает столичная мэрия.На вышеперечисленных улицах теперь будут следующие знаки:- 3.27 «Остановка запрещена» - 4 шт., совместно со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 «Работает эвакуатор» - 4 шт. 8.2.2 «Зона действия» - 4 шт. около дома № 52 по ул. Орджоникидзе;- 3.27 «Остановка запрещена» - 6 шт., совместно со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 «Работает эвакуатор» - 4 шт. 8.2.2 «Зона действия» - 6 шт. между домом № 58 и домом № 54 по ул. Орджоникидзе;- 3.28 «Стоянка запрещена» - 4 шт. совместно со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.2.3 «Зона действия» - 4 шт. около дома № 54 по ул. Орджоникидзе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа улицах Сыктывкара появятся новые знаки (подробности)