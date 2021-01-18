В субботу, 16 января, в квартире дома по улице Центральной пгт. Изъяю двое ранее судимых мужчин продолжали праздновать. Это закончилось трагедией. Но убийца был найден по горячим следам и уже сегодня, 18 января, заключен под стражу.Во время распития спиртного субботним вечером, как это часто бывает, между мужчинами внезапно возникла личная неприязнь. Чего-то оказалось слишком много или мало: горячительного, общения или… Этот теперь выяснит следствие.Произошел конфликт, в ходе которого 45-летний собутыльник избил 52-летнего и нанес ему не менее двух ударов ножом, в том числе в область шеи. От полученных ран потерпевший скончался на месте.Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, в отношении него по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает Следком по Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Коми мужчина убил своего друга из-за его отказа помогать ему деньгамиИзвестны подробности трагедии