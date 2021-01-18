Кровавая драма развернулась в одном из домов в Ухте. Местный житель заколол ножом своего знакомого и попытался скрыть следы, однако это не спасло его от долго тюремного срока.Трагедия произошла еще в 2019 году. Следствием установлено, что 41-летний ухтинец пришел в гости к своему другу и между ними завязался конфликт, в ходе которого осужденный схватился за нож и вонзил его четыре раза в грудь погибшего. А затем, прихватит пистолет, принадлежащий убитому, ушел из квартиры.Когда сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, он заявил, что потерпевший стрелял в него из указанного оружия и он, обороняясь, нанес ему удары ножом. Заявленная подсудимым версия о самообороне не нашла своего подтверждения.- Установлено, что обнаруженные в предметах мебели в квартире потерпевшего следы выстрелов образовались в результате действий при инсценировке нападения, с целью создания видимости самообороны со стороны осужденного, - прокомментировали в пресс-службе городского суда.Мужчина признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях и осужден на 12 лет лишения свободы в колонии строго режима.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПод Сыктывкаром женщина убила знакомого пинцетом (подробности)