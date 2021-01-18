В Сыктывкаре завершился монтаж дорожных знаков по улице Осипенко. Запрещающие знаки установлены от улицы Карла Маркса до дома № 23 по улице Осипенко. Теперь здесь будет запрещена парковка и стоянка автомобилей. Эвакуация транспорта нарушителей будет происходить по понедельникам.По улице Осипенко в районе дома № 23 появились дорожные знаки: 3.27 «Остановка запрещена» (2 знака) совместно со знаком дополнительной информации 8.2.3 «Зона действия» (1 знак), 8.5.4 «Время действия» (с 9.00 – 16.00) (1 знак), 8.24. «Работает эвакуатор» (1 знак).Предупреждающие знаки установили в связи с фактом складирования более 20 бесхозных автомобилей по ул. Осипенко, 23.Также дорожные знаки установили на следующих участках: - 3.27 «Остановка запрещена» (2 знака) совместно со знаком дополнительной информации 8.2.3 «Зона действия» (1 знак), 8.5.4 «Время действия» (с 9.00 – 16.00) (1 знак), 8.24. «Работает эвакуатор» (1 знак) по улице Осипенко в районе дома № 18.- 3.28 «Стоянка запрещена» (2 знака), совместно со знаком дополнительной информации 8.2.3 «Зона действия» (1 знак), 8.5.4 «Время действия» (с 9.00 – 18.00) (1 знак), 8.24. «Работает эвакуатор» (1 знак) по улице Осипенко в районе дома № 17.- 3.28 «Стоянка запрещена» (4 знака), совместно со знаком дополнительной информации 8.2.3 «Зона действия» (2 знака), 8.5.4 «Время действия» (с 9.00 – 18.00) (2 знака), 8.24. «Работает эвакуатор» (2 знака) по улице Осипенко в районе дома № 11.- 3.28 «Стоянка запрещена» (2 знака), совместно со знаком дополнительной информации 8.2.3 «Зона действия» (1 знак), 8.5.4 «Время действия» (с 9.00 – 18.00) (1 знак), 8.24. «Работает эвакуатор» (1 знак) по улице Осипенко в районе дома № 10.- 3.28 «Стоянка запрещена» (2 знака), совместно со знаком дополнительной информации 8.2.3 «Зона действия» (1 знак), 8.5.4 «Время действия» (с 9.00 – 18.00) (1 знак), 8.24. «Работает эвакуатор» (1 знак) по улице Осипенко в районе дома № 10 по ул. Клары Цеткин.- 3.28 «Стоянка запрещена» (2 знака), совместно со знаком дополнительной информации 8.2.3 «Зона действия» (1 знак) по улице Осипенко в районе дома № 12.- 3.28 «Стоянка запрещена» (2 знака), совместно со знаком дополнительной информации 8.2.3 «Зона действия» (1 знак), 8.5.4 «Время действия» (с 9.00 – 18.00) (1 знак), 8.24. «Работает эвакуатор» (1 знак) по улице Осипенко в районе дома № 117 по ул. Карла Маркса.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВладельца автосвалки в центре Сыктывкара вынудят убрать её по законуПосле активных действий жильцов соседних МКД за дело взялось минприроды региона (подробности)