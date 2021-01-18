Владелицу кафе «Мельница» в Прилузском районе наказали за новогоднюю дискотеку в пандемию.26 декабря 2020 года в 00 час. 52 мин. в кафе «Мельница», то есть в общественном месте, допустила проведение дискотеки, в которой участвовали посетители кафе при выключенном свете и громко играющей музыке. Это нарушение указа главы Коми: ведь посетители должны сидеть за столиками. В судебном заседании должностное лицо К. виновной себя признала, подтвердив обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении, указав о том случае, как о разовом.Она была подвергнута административному наказанию в виде предупреждения, видимо за искреннее раскаяние.Постановление в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов РК.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовогодняя дискотека дорого обошлась владельцу ресторана в КомиОни сами в пляс пустились, пытался оправдаться он