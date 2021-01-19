Сегодня, 19 января, актированные дни объявлены в ряде территорий Коми.В поселке Троицко-Печорск, где температура опустилась до -37, занятия отменены для 1-11 классов, в п. Нижняя Омра — для 1 по 9 классы, в п. Якша — для 1 по 7 классов, в п. Комсомольск-на-Печоре - для 1 по 9 классов.В поселке Югыдьяг Усть-Куломского района в связи с низкой температурой воздуха отменяются учебные занятия для 1-11 классов. В поселке Кебанъель актированный день объявлен для учащихся 1 - 4 классов. В селе Пожег отменяются занятия для 1 по 5 классов.Актировка объявлена для школьников 1-2 классов Сыктывдинского района и Сыктывкара.В Ухты не пойдут в школу с 1 по 7 классы.В Усинске и поселке Усть-Уса в школу не пойдут школьники 1-4 классов.В поселке Парма на занятия не пойдут учащиеся с 1 по 9 классы.С 1 по 4 классы также не учатся школьники Вуктыла, Койгородского, Сосногорского районов.В Княжпогостском районе и Печоре учебу отменили для 1-8 классов.В Корткеросском районе актированный день объявлен:с 1-2 класс в с. Кортерос с 1-4 классы в п. Усть-Лэкчим, п. Намск, п. Приозёрный, с. Богородск, п. Аджером, с. Керес, с. Большелуг, п. Визябож, с. Подъельск. с 1-6 класс - в с. Нившера, в с. Сторожевск. с 1-11 класс - в п. Подтыбок.19 января в Коми ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днем в южных районах небольшой снег, в северных районах небольшой, местами умеренный снег. Местами гололедно-изморозевые отложения. Ветер Ю 5-10 м/с. Температура ночью -26...-31, при прояснении -34...-39, днем -14...-19, на северо-востоке и в Троицко-Печорском районе -22...-27°С. На крайнем северо-востоке: Ночью небольшой снег. Ветер СЗ 3-8 м/с. Температура ночью и днем -26...-31°С.В Сыктывкаре будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Ветер Ю 1-5 м/с. Температура ночью -26...-28, днем -16...-18°С.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ какие дни дети могут не ходить в школу (подробности)