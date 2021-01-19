По иску прокуратуры Воркуты признан недействительным брак, заключенный иностранным гражданином с целью получения разрешения на временное проживание в России, сообщает прокуратура Коми.Проживающий в Воркуте иностранный гражданин заключил фиктивный брак с жительницей Ивановской области, заплатив ей за это 7 тысяч рублей.Прокуратура г. Воркуты провела проверку соблюдения законодательства о правовом положении иностранных граждан.В ходе нее установлен факт заключения фиктивного брака между гражданином Республики Азербайджан, проживающим в г. Воркуте, и жительницей г. Кинешмы Ивановской области. При этом новоиспеченные супруги никогда вместе не проживали, совместного хозяйства не вели, совместно нажитого имущества и детей не имеют.Из объяснений гражданина Республики Азербайджан следовало, что брак был заключен для получения разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации, за что он передал жительнице Ивановской области 7 тыс. рублей.Установив, что ответчики заключили фиктивный брак, без цели создания семьи, при этом иностранный гражданин преследовал цель получения разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации, прокуратура Воркуты обратилась в суд с исковым заявлением о признании указанного брака недействительным и аннулировании записи актов гражданского состояния о его заключении.Иск прокуратуры удовлетворен. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПродавец из Коми заплатила СТС за игрушки с героями мультика «Три кота» (подробности)