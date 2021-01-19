Пожилая жительница Ухты лишилась более миллиона рублей в надежде получить компенсацию за некачественные БАДы. В дежурную часть ОМВД России по Ухте обратилась пенсионерка 1942 года рождения с сообщением, что перечислила неизвестным, которые обещали ей денежную выплату, более миллиона рублей.В ходе проверки выяснилось, что ранее ухтинка заказывала препараты и некоторое время принимала их. Недавно ей позвонил неизвестный и назвался представителем центрального банка Российской Федерации. Звонивший сообщил, что добавки, купленные пенсионеркой, оказались некачественными, и теперь ей полагается компенсация.Для ее получения следует оплатить следующие услуги: открытие счета, оформление страховки, транспортные расходы и другое. В результате в течение трех месяцев пожилая женщина по просьбе злоумышленников переводила на неизвестную банковскую карту денежные средства, общая сумма которых составила 1 294 500 рублей. Операции она производила посредством банкоматов. Как ей говорил представитель банка, такая крупная сумма якобы должна лежать на депозите, чтобы компенсацию как можно быстрее начислили. Обещанной выплаты ухтинка не дождалась и обратилась с заявлением в полицию.По данному факту возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».Проводятся оперативно-следственные мероприятия, сообщает пресс-служба МВД по Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНастоящий семейный подрядМошенники обманули пенсионерку на невероятную сумму (подробности)